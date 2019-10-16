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Borsa güne düşüşle başladı

16.10.2019 10:10

Son güncelleme : 16.10.2019 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 1.742,90 puan azalışla 93.514,71 seviyesine geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.742,90 puan ve yüzde 1,83 değer kaybıyla 93.514,71 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 4,08 ve holding endeksi yüzde 1,54 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile ticaret,  en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen BIST 100  endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 95.257,61 puandan  tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri  Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldığı haberinin açılışta  piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Borsa İstanbul tarafından bu sabah yapılan duyuruya göre de banka  hisselerinde "açığa satış" yasaklandı. BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank  (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C)  (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı  Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış  yapılamayacak.

Piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk  fiyatlamaların öne çıktığı dönemlerde dünyanın hemen her piyasasında bu tür  önlemlerin alındığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul yönetiminin de  piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif bir şekilde adım  attığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Suriye sınırı ve ABD ile diplomatik  ilişkilerin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret, ABD'de perakende  satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.




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