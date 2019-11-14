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Borsa güne düşüşle başladı

14.11.2019 10:11

Son güncelleme : 14.11.2019 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 azalışla 104.306,92 seviyesine geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 521,26 puan ve yüzde 0,50 değer kaybıyla 104.306,92 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren ve 105.000 puanın üzerini test eden  BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 104.828,18 puandan  tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş trendinin güçlenmesini ve uzun vadeye yayılmasını sağlayacağını kaydetti.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da gündemin odağında yer aldığını söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55104.307
Değişim :  -0,50% |  -521,26
Açılış :  104.307  
Önceki Kapanış :  104.828  
En Yüksek
104.307 En Düşük
104.307
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 1,27 18.549.978 % 6,79  
KRONT 9,20 1.734.427 % 0,00  
ARSAN 3,01 63.371.179 % 0,00  
TRGYO 2,07 88.425.134 % 0,00  
OSTIM 1,15 6.781.925 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3662 7,4032 % 0,16  
Frank 5,7923 5,8272 % 0,23  
Riyal 1,5308 1,5385 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 0,03  
Altın Gr. 272 272 1,51  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,96 16,98 0,02  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 62,75 62,75 0,38  
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