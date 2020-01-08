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Borsa güne düşüşle başladı

08.01.2020 10:11

Son güncelleme : 08.01.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,46 azalışla 110.960,81 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.639,11 puan ve yüzde 1,46 değer kaybıyla 110.960,81 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,51 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,12 ile turizm oldu.

Dün gelen tepki alımlarıyla yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100  endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 112.599,92 puandan tamamladı.

Analistler, İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından  artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak düşünülen  yatırım araçlarına yöneldiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu  olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı  düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya  savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını  bildirdi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılar sonrası yaptığı ilk  açıklamanın sakin tonda olmasına karşın, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasının  izlenmesi gerektiğini kaydederek, artan petrol ve altın fiyatlarının Türk lirası  varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nin ekonomik güven  endeksi ve ABD'deki özel sektör istihdamının öne çıktığını dile getirerek, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 altında kalıcılık sağlanması durumunda 110.000  seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55110.961
Değişim :  -1,46% |  -1.639,11
Açılış :  110.961  
Önceki Kapanış :  112.600  
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110.961
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BNTAS 2,37 62.906.700 % 0,00  
EKGYO 1,41 176.464.845 % 0,00  
FONET 7,35 29.003.544 % 0,00  
GARAN 10,63 252.208.761 % 0,00  
IPEKE 9,15 328.688.604 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8257 7,8650 % 0,18  
Frank 6,1366 6,1735 % 0,17  
Riyal 1,5887 1,5967 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.594 1.594 22,21  
Altın Gr. 306 307 4,62  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,58 18,61 0,22  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,05  
B. Petrol 69,12 69,12 0,85  
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