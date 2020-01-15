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Borsa güne düşüşle başladı

15.01.2020 10:13

Son güncelleme : 15.01.2020 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 121.232,62 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 190,72 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla  121.232,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, holding  endeksi ise yüzde 0,05 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim,  en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa  göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını  gerçekleştirdi. Pay piyasalarında 20 milyar 246 milyon lira ile işlem hacmi  rekorunun da kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin  tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci  faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da,  Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona  erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini  bildirdi.

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Euro Bölgesi'nde sanayi  üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin  direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin  ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55121.233
Değişim :  -0,16% |  -190,72
Açılış :  121.233  
Önceki Kapanış :  121.423  
En Yüksek
121.233 En Düşük
121.233
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 3,31 10.850 % 9,97  
BALAT 3,12 161.934 % 9,86  
DAGHL 3,95 308.546 % 9,12  
EGCEY 0,60 61.684 % 9,09  
ISBTR 48.400,00 290.400 % 8,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6517 7,6901 % 0,22  
Frank 6,0605 6,0970 % 0,08  
Riyal 1,5647 1,5725 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.551 3,47  
Altın Gr. 293 294 0,97  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 64,34 64,34 -0,15  
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