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Borsa güne yükselişle başladı

12.11.2019 10:08

Son güncelleme : 12.11.2019 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,32 artışla 103.452,32 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 333,84 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla  103.452,32 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde  0,21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran  yüzde 1,17 ile ulaştırma oldu.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 102.500 seviyelerine  kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla  kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,03  altında 103.118,48 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen  yarınki yoğun gündem öncesi dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini  belirterek, bugün yurt içinde eylül ayı cari işlemler verilerinin takip  edileceğini ifade etti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de  yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık  soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine  ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ekonomistlerin bugün açıklanacak eylül ayı cari işlemler hesabına  ilişkin beklentileri ise 2 milyar 20 milyon dolar fazla verilmesi yönünde. Cari  işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık  cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna  geldiğini kaydeden analistler, 105.000-105.500 bandının direnç olarak öne  çıktığını söyledi.




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Altın Gr. 269 269 -0,75  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,79 16,83 -0,04  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,48 62,48 0,30  
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