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Borsa güne yükselişle başladı

15.11.2019 10:12

Son güncelleme : 15.11.2019 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,67 artışla 104.474,89 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 694,31 puan ve yüzde 0,67 değer kazancıyla 104.474,89 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,95 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran holding oldu.

Dün açıklanan verilere göre, son bir yılda düşüş gösteren sanayi üretimi endeksinin, eylülde yıllık bazda yüzde 3,4 artarak, yeniden pozitif  bölgeye geçmesine karşın pay piyasalarında kar satışlarının etkili olduğu  görüldü. Özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla yüzde 1 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 103.780,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55104.475
Değişim :  0,67% |  694,31
Açılış :  104.475  
Önceki Kapanış :  103.781  
En Yüksek
104.475 En Düşük
104.475
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 1,42 876 % 8,40  
SODSN 8,90 187 % 4,83  
ATSYH 1,05 2.100 % 3,96  
KLGYO 2,78 1.028.467 % 3,73  
MMCAS 0,95 10 % 3,26  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3935 7,4305 % 0,17  
Frank 5,7944 5,8293 % 0,07  
Riyal 1,5303 1,5380 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 -6,51  
Altın Gr. 271 271 -0,71  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 -0,14  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 62,38 62,38 0,10  
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