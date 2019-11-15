Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,67 artışla 104.474,89 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
15.11.2019 10:12
Son güncelleme : 15.11.2019 10:14
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 694,31 puan ve yüzde 0,67 değer kazancıyla 104.474,89 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,95 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran holding oldu.
Dün açıklanan verilere göre, son bir yılda düşüş gösteren sanayi üretimi endeksinin, eylülde yıllık bazda yüzde 3,4 artarak, yeniden pozitif bölgeye geçmesine karşın pay piyasalarında kar satışlarının etkili olduğu görüldü. Özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla yüzde 1 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 103.780,58 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
09:55104.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 694,31
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.475
En Düşük
104.475
09:555,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0125
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7627
En Düşük
5,7457
09:556,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3546
En Düşük
6,3311
09:55271,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,71
|Açılış
|: 271,10
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|SODSN
|8,90
|187
|% 4,83
|
|ATSYH
|1,05
|2.100
|% 3,96
|
|KLGYO
|2,78
|1.028.467
|% 3,73
|
|MMCAS
|0,95
|10
|% 3,26
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|KLNMA
|36,06
|4.024.044
|% -6,48
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|DOKTA
|30,10
|542
|% -2,90
|
|TUPRS
|123,40
|224.239.366
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,95
|219.224.407
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,69
|155.281.146
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,50
|90.032.657
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,57
|89.486.905
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,50
|90.032.657
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,69
|155.281.146
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,95
|219.224.407
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,97
|50.746.038
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,24
|31.813.520
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3935
|7,4305
|% 0,17
|
|Frank
|5,7944
|5,8293
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-6,51
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,10
|