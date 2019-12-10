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Borsa güne yükselişle başladı

10.12.2019 10:07

Son güncelleme : 10.12.2019 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artışla 108.912,38 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 126,33 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 108.912,38 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile spor, en  çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 azalışla  108.786,10 puandan tamamladı.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesi pay  piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın  azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BRKSN 2,47 6.722.741 % 0,00  
ESCOM 1,22 3.204.770 % 0,00  
GUBRF 7,47 16.041.715 % 0,00  
IPEKE 6,61 67.832.470 % 0,00  
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Frank 5,8640 5,8993 % 0,11  
Riyal 1,5463 1,5540 % 0,11  
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Altın Ons 1.462 1.462 1,32  
Altın Gr. 273 274 0,63  
Cumhuriyet 1.811 1.839 10,00  
Tam 1.802 1.847 9,21  
Yarım 871 894 4,45  
Çeyrek 437 447 2,23  
Gümüş.Ons 16,61 16,63 0,02  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01  
B. Petrol 64,25 64,25 0,00  
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