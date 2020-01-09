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Borsa güne yükselişle başladı

09.01.2020 10:09

Son güncelleme : 09.01.2020 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,09 artışla 115.236,49 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.360 puan ve yüzde 2,09 değer kazancıyla 115.236,49 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde  1,83 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 110.746 puana kadar gerilemesinin ardından gelen güçlü alımlarla  yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25  artışla 112.876 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları  sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel  dünya borsasında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü  ifade etti.

İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini dile getiren Trump, ayrıca NATO'nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını  isteyeceğini kaydetti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme  gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası  varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'nın sanayi üretimi başta olmak üzere  açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.




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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Frank 6,0476 6,0840 % -0,14  
Riyal 1,5725 1,5804 % 0,02  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 295 295 -1,64  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,25  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,05  
B. Petrol 65,56 65,56 0,12  
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