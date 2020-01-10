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Borsa güne yükselişle başladı

10.01.2020 10:15

Son güncelleme : 10.01.2020 10:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 118.250,70 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 260,25 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla  118.250,70 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde  0,39 yükseliş kaydetti.

Dün artan küresel risk iştahının yanı sıra döviz kurları ve tahvil  faizlerindeki düşüşlerin desteğini de alan Borsa İstanbul'da, banka hisseleri  öncülüğünde BIST 100 endeksinde tarihi yükselişlerden biri görüldü.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günlük işlem hacminin ilk kez 20  milyar lirayı aştığı günde, yüzde 4,53 değer kazanan BIST 100 endeksi, 117.990,45  puanla 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen  "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları  ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden  analistler, BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:00118.263
Değişim :  0,23% |  272,44
Açılış :  118.251  
Önceki Kapanış :  117.990  
En Yüksek
118.311 En Düşük
118.227
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,36 320.075 % 9,77  
SANEL 4,30 185 % 8,86  
EPLAS 17,59 17.748 % 5,33  
RYSAS 5,39 1.102.972 % 5,27  
QNBFB 43,20 482.544 % 5,01  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6712 7,7097 % 0,32  
Frank 6,0196 6,0559 % 0,23  
Riyal 1,5630 1,5708 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.549 1.549 -1,87  
Altın Gr. 293 293 -0,02  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 -0,02  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,00  
B. Petrol 65,34 65,34 -0,02  
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