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Borsa günü 110.000 puanın üzerinde tamamladı

12.12.2019 18:25

Son güncelleme : 12.12.2019 18:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,03 değer kazancıyla 110.114,66 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.192,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,48 ve holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekmesinin ardından 110.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 2,96 246.988.311 % 19,84  
DGGYO 4,90 65.714.364 % 19,80  
DOAS 11,17 207.439.311 % 17,46  
MTRYO 3,68 6.127.670 % 15,00  
EUKYO 1,70 17.141.977 % 14,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5545 7,5924 % -1,08  
Frank 5,8231 5,8582 % -0,96  
Riyal 1,5329 1,5406 % -0,57  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 -7,69  
Altın Gr. 273 273 -2,31  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 -0,06  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 64,56 64,56 0,84  
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