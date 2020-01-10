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Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı

10.01.2020 18:30

Son güncelleme : 10.01.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 118.663,70 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 673,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri  en fazla kazandıran yüzde 6,45 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi,119.000 puanın üzerini test  ettikten sonra 118.663,70 puanla 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları  ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde yeni  hedeflerin 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000  seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  cari işlemler hesabının kasımda 450 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması  ise 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6566 7,6950 % 0,13  
Frank 6,0093 6,0455 % 0,05  
Riyal 1,5616 1,5695 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 5,21  
Altın Gr. 294 294 1,09  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,09 18,13 0,21  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,03  
B. Petrol 65,20 65,20 -0,16  
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