Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,10 değer kaybıyla 93.981,39 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
14.10.2019 18:24
Son güncelleme : 14.10.2019 18:24
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.046,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 8,21, holding endeksi yüzde 4,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise bankacılık
oldu.
98.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş, Avrupa borsalarındaki gerileme ve bankacılık
hisselerindeki yoğun satışların negatif etkisiyle 94.000 puanın altına geriledi.
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
18:055,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0516
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9376
En Düşük
5,8895
18:056,5454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
18:05284,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,07
|Açılış
|: 284,72
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12