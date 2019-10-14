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Borsa günü düşüşle tamamladı

14.10.2019 18:24

Son güncelleme : 14.10.2019 18:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,10 değer kaybıyla 93.981,39 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.046,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,21, holding endeksi yüzde 4,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

98.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş, Avrupa borsalarındaki gerileme ve bankacılık hisselerindeki yoğun satışların negatif etkisiyle 94.000 puanın altına geriledi.






BIST USD EURO ALTIN
18:0593.981
Değişim :  -5,10% |  -5.046,43
Açılış :  97.980  
Önceki Kapanış :  99.028  
En Yüksek
98.074 En Düşük
93.382
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