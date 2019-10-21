Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 97.324,00 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
21.10.2019 18:27
Son güncelleme : 21.10.2019 18:27
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.091,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile taş, toprak en çok gerileyen yüzde 2,25 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 98.526,43 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 97.000 - 97.500 bandında dengelendi.
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0604
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8536
En Düşük
5,7811
18:056,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0501
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5253
En Düşük
6,4522
18:05279,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 1,93
|Açılış
|: 279,54
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,15
En Düşük
277,29