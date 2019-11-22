Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 106.588,41 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
22.11.2019 18:26
Son güncelleme : 22.11.2019 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 216,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile madencilik oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'taki olaylara yönelik açıklamalarının ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde gerginliğe sebep olduğunu ve bunun da pay piyasalarındaki risk iştahını azaltabileceğini belirtti.
Haftaya yurt içinde sektörel güven endeksleri, ekonomik güven endeksi ve finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu, Euro
Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.
18:05106.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -216,79
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
18:055,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7236
En Düşük
5,6924
18:056,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3308
En Düşük
6,2977
18:05269,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,79
|Açılış
|: 269,31
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,33
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|ADEL
|15,15
|31.518.578
|% 9,54
|
|ALGYO
|71,85
|44.376.393
|% 9,11
|
|YYAPI
|0,51
|13.831.464
|% 6,25
|
|CELHA
|5,99
|2.813.731
|% 3,63
|
|ADNAC
|1,86
|17.580.055
|% -3,12
|
|KERVN
|0,36
|98.862
|% -2,70
|
|BAGFS
|13,50
|7.539.495
|% -2,39
|
|AYEN
|2,95
|8.117.760
|% -2,32
|
|BRMEN
|1,04
|3.014.983
|% -1,89
|
|ASELS
|19,26
|311.786.543
|% -0,26
|
|AKBNK
|7,80
|124.644.167
|% -0,26
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|ALARK
|4,84
|60.132.012
|% 0,41
|
|ARCLK
|20,46
|51.377.377
|% -0,97
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|YYAPI
|0,51
|13.831.464
|% 6,25
|
|BSOKE
|1,16
|23.475.404
|% -1,69
|
|ASELS
|19,26
|311.786.543
|% -0,26
|
|AKBNK
|7,80
|124.644.167
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3212
|7,3579
|% -0,17
|
|Frank
|5,7186
|5,7531
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5198
|1,5274
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|0,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|-0,03
|
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17:56BRKSN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 283, 430 adet işlem
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Yüzde -3.42 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 923, 501 adet işlem