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Borsa günü düşüşle tamamladı

22.11.2019 18:26

Son güncelleme : 22.11.2019 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 106.588,41 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 216,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile  madencilik oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'taki olaylara yönelik açıklamalarının ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde gerginliğe sebep olduğunu ve bunun da pay piyasalarındaki risk iştahını azaltabileceğini belirtti.

Haftaya yurt içinde sektörel güven endeksleri, ekonomik güven endeksi ve finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu, Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.588
Değişim :  -0,20% |  -216,79
Açılış :  107.109  
Önceki Kapanış :  106.805  
En Yüksek
107.495 En Düşük
106.020
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 0,95 86.821.328 % 14,46  
ADEL 15,15 31.518.578 % 9,54  
ALGYO 71,85 44.376.393 % 9,11  
YYAPI 0,51 13.831.464 % 6,25  
CELHA 5,99 2.813.731 % 3,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3212 7,3579 % -0,17  
Frank 5,7186 5,7531 % 0,07  
Riyal 1,5198 1,5274 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.466 0,63  
Altın Gr. 270 270 1,18  
Cumhuriyet 1.793 1.820 7,00  
Tam 1.785 1.830 7,29  
Yarım 863 885 3,52  
Çeyrek 433 443 1,76  
Gümüş.Ons 17,07 17,09 -0,04  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,01  
B. Petrol 63,94 63,94 -0,03  
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