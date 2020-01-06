Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 değer kaybıyla 111.412,70 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
06.01.2020 18:29
Son güncelleme : 06.01.2020 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.271,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi yüzde 2,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,32 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,52 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ettiğini söyledi.
Yarın yurt dışında Euro
Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ise ISM imalat dışı PMI, fabrika siparişleri, dış ticaret dengesi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05302,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 4,57
|Açılış
|: 302,15
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.793.207
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8255
|7,8648
|% 0,49
|
|Frank
|6,1312
|6,1682
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|22,19
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,28
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|0,06
|
|B. Petrol
|69,27
|69,27
|0,67
|
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