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Borsa günü yatay tamamladı

21.11.2019 18:21

Son güncelleme : 21.11.2019 18:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 106.805,20 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile madencilik  oldu.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.805
Değişim :  0,02% |  20,12
Açılış :  106.803  
Önceki Kapanış :  106.785  
En Yüksek
107.307 En Düşük
106.315
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 3,39 161.361.443 % 19,79  
QNBFB 22,62 32.678.997 % 15,00  
OLMIP 6,44 12.644.218 % 15,00  
GEREL 2,84 363.947.476 % 14,98  
QNBFL 46,26 2.865.191 % 14,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3439 7,3807 % 0,06  
Frank 5,7155 5,7499 % -0,20  
Riyal 1,5126 1,5202 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 268 268 -1,32  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -5,00  
Tam 1.778 1.823 -4,54  
Yarım 859 882 -2,19  
Çeyrek 431 441 -1,10  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
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