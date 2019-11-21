Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 106.805,20 puandan tamamladı.
Borsa günü yatay tamamladı
21.11.2019 18:21
Son güncelleme : 21.11.2019 18:21
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile madencilik oldu.
Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini söyledi.
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
18:056,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
18:05268,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,43
|Açılış
|: 268,37
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,16
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|161.361.443
|% 19,79
|
|QNBFB
|22,62
|32.678.997
|% 15,00
|
|OLMIP
|6,44
|12.644.218
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|363.947.476
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.191
|% 14,96
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.632
|% -5,56
|
|TKURU
|7,30
|145.525
|% -4,82
|
|KLNMA
|41,00
|5.457.537
|% -4,61
|
|THYAO
|13,76
|1.258.200.430
|% -1,36
|
|GEREL
|2,84
|363.947.476
|% 14,98
|
|PETKM
|3,73
|309.782.582
|% -0,80
|
|ASELS
|19,31
|307.912.119
|% -0,46
|
|SISE
|4,73
|307.082.428
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,48
|211.750.862
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|363.947.476
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|223.015.038
|% -0,85
|
|THYAO
|13,76
|1.258.200.430
|% -1,36
|
|ECILC
|3,49
|296.739.079
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3439
|7,3807
|% 0,06
|
|Frank
|5,7155
|5,7499
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5126
|1,5202
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|268
|268
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59RYGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 268 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -290, 83 kaybederek (% -0.22 ) 131, 461
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OLMIP, QNBFB
-
17:55XU100
Endeks 106, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 7, 037.00 milyon TL de
-
17:53BAGFS
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 025 adet işlem