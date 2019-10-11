Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.027,82 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
11.10.2019 18:34
Son güncelleme : 11.10.2019 18:34
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 247,43 puan artarken toplam işlem hacmi 8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,15 ile madencilik oldu.
BIST 100 endeksi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle artan küresel risk
iştahıyla birlikte alıcılı bir seyir izledi.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
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99.783
En Düşük
98.776
18:055,8765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0395
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0568
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4970
En Düşük
6,4139
18:05279,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 279,96
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12