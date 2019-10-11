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Borsa günü yükselişle tamamladı

11.10.2019 18:34

Son güncelleme : 11.10.2019 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.027,82 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 247,43 puan artarken toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,15 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle artan küresel risk iştahıyla birlikte alıcılı bir seyir izledi.

Analistler,  ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.







BIST USD EURO ALTIN
18:0599.028
Değişim :  0,25% |  247,43
Açılış :  99.232  
Önceki Kapanış :  98.780  
En Yüksek
99.783 En Düşük
98.776
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