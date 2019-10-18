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Borsa günü yükselişle tamamladı

18.10.2019 18:31

Son güncelleme : 18.10.2019 18:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,71 değer kazancıyla 98.415,34 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.519,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,72 ve holding endeksi yüzde 3,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, kaybettiren sektör endeksi olmadı.

BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüş ve bankacılık hisselerindeki yoğun alımların pozitif etkisiyle pozitif bir seyir izledi.

Analistler, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin  varılan anlaşma sonrasında güne hızlı yükselişle başlayan BIST 100 endeksinin,  98.730,64 puanı gördüğünü ve 98.500 puanın altında dengelendiğini belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para  Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise  Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip  edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200  seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.




BIST USD EURO ALTIN
18:0598.415
Değişim :  3,71% |  3.519,11
Açılış :  98.406  
Önceki Kapanış :  94.896  
En Yüksek
98.731 En Düşük
98.002
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