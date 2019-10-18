Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,71 değer kazancıyla 98.415,34 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
18.10.2019 18:31
Son güncelleme : 18.10.2019 18:31
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.519,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 5,72 ve holding endeksi yüzde 3,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık
olurken, kaybettiren sektör endeksi olmadı.
BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüş ve bankacılık
hisselerindeki yoğun alımların pozitif etkisiyle pozitif bir seyir izledi.
Analistler, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma sonrasında güne hızlı yükselişle başlayan BIST 100 endeksinin, 98.730,64 puanı gördüğünü ve 98.500 puanın altında dengelendiğini belirtti.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz
kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz
kararı ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
18:055,7972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0286
|Açılış
|: 5,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0259
|Açılış
|: 6,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,07
|Açılış
|: 277,41
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59