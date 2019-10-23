Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785,16 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
23.10.2019 18:31
Son güncelleme : 23.10.2019 18:31
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.898,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile bilişim oldu.
Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından TL varlıklar üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu
Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor.
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0477
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7525
18:056,4081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0556
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,3985
18:05276,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,36
|Açılış
|: 276,52
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,17
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3958
|7,4329
|% -0,81
|
|Frank
|5,7880
|5,8229
|% -1,01
|
|Riyal
|1,5298
|1,5374
|% -0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|5,89
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,17
|60,17
|0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 99, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 7, 374.00 milyon TL de
-
17:59VAKKO
Yüzde 6.07 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 799, 642 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.13 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 836, 596 adet işlem
-
17:56CRDFA
Yüzde 6.95 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 406 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ARCLK, TOASO