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Borsa günü yükselişle tamamladı

23.10.2019 18:31

Son güncelleme : 23.10.2019 18:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785,16 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.898,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile bilişim oldu.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından TL varlıklar üzerindeki baskının ortadan  kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve  kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor.




uzmanpara Gündemi
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Değişim :  1,94% |  1.898,80
Açılış :  98.799  
Önceki Kapanış :  97.886  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHEVA 1,66 33.610.637 % 19,42  
ATSYH 0,70 394.576 % 18,64  
KLNMA 40,30 33.646.642 % 14,81  
DOKTA 36,50 10.031.679 % 14,42  
QNBFL 28,30 428.973 % 13,20  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3958 7,4329 % -0,81  
Frank 5,7880 5,8229 % -1,01  
Riyal 1,5298 1,5374 % -0,95  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.494 1.494 5,89  
Altın Gr. 276 276 -1,46  
Cumhuriyet 1.835 1.863 -13,00  
Tam 1.828 1.874 -11,81  
Yarım 884 907 -5,71  
Çeyrek 443 453 -2,85  
Gümüş.Ons 17,54 17,57 0,03  
Gümüş Gr. 3,25 3,25 -0,02  
B. Petrol 60,17 60,17 0,47  
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