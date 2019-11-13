Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 104.828,18 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
13.11.2019 18:25
Son güncelleme : 13.11.2019 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 855,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile iletişim oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında kamuya açık oturumları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.
Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Almanya'da büyüme Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0265
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
18:056,3340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3262
18:05270,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,44
|Açılış
|: 270,52
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,18
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.300.331
|% 20,00
|
|PINSU
|2,08
|18.186.506
|% 14,29
|
|PKENT
|116,50
|460.390
|% 13,00
|
|METAL
|1,02
|48.851
|% 9,68
|
|MEPET
|1,89
|60.873.683
|% 9,25
|
|KLNMA
|33,54
|2.324.490
|% -14,96
|
|ISBTR
|22.512,10
|1.516.284
|% -12,26
|
|EGCYH
|0,10
|16.899
|% -9,09
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|CEMAS
|1,16
|85.714.381
|% -5,69
|
|THYAO
|13,74
|2.053.089.843
|% 3,00
|
|ASELS
|19,30
|571.383.108
|% 1,26
|
|PGSUS
|75,95
|563.578.952
|% 6,82
|
|GARAN
|9,93
|371.404.105
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,36
|364.918.843
|% 3,06
|
|OZGYO
|1,34
|237.283.873
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,36
|364.918.843
|% 3,06
|
|THYAO
|13,74
|2.053.089.843
|% 3,00
|
|CEMAS
|1,16
|85.714.381
|% -5,69
|
|ISFIN
|2,66
|148.877.901
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3561
|7,3930
|% -0,65
|
|Frank
|5,7868
|5,8216
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5292
|1,5369
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|3,71
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 104, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 8, 663.00 milyon TL de
-
17:59ATLAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 548, 269 adet işlem
-
17:58SNPAM
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 703 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 9.15 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 989, 223 adet işlem
-
17:55DERIM
Yüzde 8.48 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 677 adet işlem