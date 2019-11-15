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Borsa günü yükselişle tamamladı

15.11.2019 18:24

Son güncelleme : 15.11.2019 18:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kazancıyla 105.379,71 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.599,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüş ve dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 105.000 - 105.500 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05105.380
Değişim :  1,54% |  1.599,13
Açılış :  104.475  
Önceki Kapanış :  103.781  
En Yüksek
105.518 En Düşük
104.409
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 3,21 149.733.061 % 19,78  
HURGZ 1,06 103.059.624 % 19,10  
KLNMA 44,34 31.020.839 % 14,99  
PKENT 128,50 608.711 % 14,94  
TIRE 2,09 173.914.926 % 14,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4002 7,4373 % 0,26  
Frank 5,7871 5,8219 % -0,05  
Riyal 1,5284 1,5361 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.467 -4,09  
Altın Gr. 271 271 -0,82  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
Gümüş.Ons 16,95 16,98 -0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
B. Petrol 62,48 62,48 0,20  
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