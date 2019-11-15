Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kazancıyla 105.379,71 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
15.11.2019 18:24
Son güncelleme : 15.11.2019 18:24
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.599,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüş ve dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 105.000 - 105.500 bandında dengelendi.
Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
18:056,3561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
18:05271,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,63
|Açılış
|: 271,18
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.733.061
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.624
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.020.839
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|608.711
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|173.914.926
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.273.732
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|285.143
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.611.947
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.730.963
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.319.642.805
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.629.186
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|352.977.437
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|312.201.745
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|301.298.997
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.420.781
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.624
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.319.642.805
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|173.914.926
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|183.287.776
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4002
|7,4373
|% 0,26
|
|Frank
|5,7871
|5,8219
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5284
|1,5361
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-4,09
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|0,20
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
Yüzde 5.23 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 072, 173 adet işlem
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17:58KUYAS
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17:57FONET
Yüzde 10.76 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 165, 192 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT