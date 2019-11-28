Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126,18 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
28.11.2019 18:23
Son güncelleme : 28.11.2019 18:23
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.282,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,37 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi üst üste 5 gündür yükselen dolar/TL'nin bugün düşüşe geçmesinin pay piyasalarını desteklemesiyle 107.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a ilişkin adımı sonrasında dünya borsalarındaki düşüşlere karşın BIST 100 endeksindeki pozitif seyre dikkati çekti.
ABD borsasının yarın yarım gün işlem göreceğini bildiren analistler, bu sebepten dolayı yurt dışı piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini vurguladı.
Analistler, yarın yurt içinde finansal istikrar raporu ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 puanın destek, 106.500 ve 108.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0103
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:056,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:05269,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 269,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,75
|58.990.874
|% 16,14
|
|SMART
|5,45
|187.261.262
|% 15,96
|
|ALCAR
|48,92
|22.289.865
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.312
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.051.902
|% -19,69
|
|UZERB
|1,46
|4.469
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|EMNIS
|1,39
|37.171
|% -7,33
|
|OLMIP
|7,15
|638.400
|% -7,02
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|ASELS
|18,80
|423.822.321
|% 0,86
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|225.048.428
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,48
|93.163.592
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|174.326.359
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4195
|7,4567
|% -0,20
|
|Frank
|5,7492
|5,7838
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,48
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58BURVA
Yüzde 4.64 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 986 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 5.94 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 537, 907 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 107, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 6, 739.00 milyon TL de
-
17:56SEKUR
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 662 adet işlem
-
17:55DESA
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 240 adet işlem