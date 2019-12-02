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Borsa günü yükselişle tamamladı

02.12.2019 18:21

Son güncelleme : 02.12.2019 18:37
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,40 ile spor, gerileyen tek endeks ise yüzde 0,32 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi beklentilere paralel gelen büyüme ve tekrar artışa geçen imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile yükselerek 108.000 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları endeksi verileri ile İngiltere'de başlayan NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.004
Değişim :  1,03% |  1.100,62
Açılış :  107.350  
Önceki Kapanış :  106.904  
En Yüksek
108.210 En Düşük
107.318
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,25 415.709.855 % 19,68  
SANKO 8,28 42.326.341 % 18,79  
SMART 7,10 160.444.015 % 16,78  
BJKAS 3,34 432.490.408 % 14,78  
KLNMA 53,20 5.026.432 % 14,51  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4149 7,4521 % 0,01  
Frank 5,7601 5,7948 % 0,60  
Riyal 1,5285 1,5362 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.463 -3,70  
Altın Gr. 270 270 -1,06  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -3,00  
Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
Çeyrek 432 441 -1,91  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 -0,08  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 61,38 61,38 0,89  
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