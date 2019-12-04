Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 107.701,32 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
04.12.2019 18:33
Son güncelleme : 04.12.2019 18:33
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 911,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, gün içinde İngiltere'de devam eden NATO Liderler Zirvesi'nden gelen olumlu haber akışına paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı (TCMB) 2020 Yılı Para
ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, raporda 2020 para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
Yurt dışında, başta Euro
Bölgesi büyüme verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7571
En Düşük
5,7336
18:056,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 272,33
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5227
|7,5605
|% 1,06
|
|Frank
|5,7981
|5,8331
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,33
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,95
|