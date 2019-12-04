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Borsa günü yükselişle tamamladı

04.12.2019 18:33

Son güncelleme : 04.12.2019 18:33
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 107.701,32 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 911,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu. 

BIST 100 endeksi, gün içinde İngiltere'de devam eden NATO Liderler Zirvesi'nden gelen olumlu haber akışına paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  açıklayacağı (TCMB) 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, raporda 2020 para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını  söyledi.

Yurt dışında, başta Euro Bölgesi büyüme verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.701
Değişim :  0,85% |  911,45
Açılış :  107.254  
Önceki Kapanış :  106.790  
En Yüksek
107.795 En Düşük
106.702
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 6,48 266.162.837 % 20,00  
DOKTA 41,40 761.191 % 20,00  
MAALT 39,36 12.999.285 % 20,00  
SMART 9,97 113.532.881 % 19,98  
FONET 6,67 53.859.754 % 19,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5227 7,5605 % 1,06  
Frank 5,7981 5,8331 % 0,06  
Riyal 1,5293 1,5370 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -3,33  
Altın Gr. 273 273 0,03  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,26  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,03  
B. Petrol 62,77 62,77 1,95  
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