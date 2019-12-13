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Borsa günü yükselişle tamamladı

13.12.2019 18:31

Son güncelleme : 13.12.2019 18:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazancıyla 110.476,59 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 361,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri  arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,42  ile madencilik oldu.

Analistler, yurt içinde faizlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve İngiltere'de geride kalan siyasi belirsizliğin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Açıklanan sanayi üretimi verisindeki artışla BIST 100 endeksinin 112.000 sınırına kadar çıkmasının ardından 110.500 seviyesinin altında dengelendiğini aktaran analistler, 111.200 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin gelecek haftaya taşınabileceğini söyledi.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Toplantı Özeti, tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri  başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.477
Değişim :  0,33% |  361,93
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.910 En Düşük
110.018
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,61 9.063.048 % 14,96  
BURVA 5,59 8.986.309 % 14,55  
QNBFL 61,60 3.550.756 % 12,00  
TIRE 3,30 348.909.659 % 11,49  
QNBFB 27,32 6.487.602 % 10,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7173 7,7560 % 1,42  
Frank 5,8761 5,9115 % 0,35  
Riyal 1,5440 1,5517 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -0,69  
Altın Gr. 274 274 0,29  
Cumhuriyet 1.821 1.849 4,00  
Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
Çeyrek 440 450 -0,55  
Gümüş.Ons 16,88 16,93 -0,06  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,00  
B. Petrol 65,39 65,39 1,19  
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