Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kazancıyla 120.249,03 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
13.01.2020 18:29
Son güncelleme : 13.01.2020 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.585,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki gerilemenin pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.899,69 puanı gördükten sonra 120.000 - 120.500 bandında dengelendi.
2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,72 ile son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Çin'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasını bekliyor.
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,09
|Açılış
|: 292,78
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.996
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|106.728.274
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|114.999.856
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|149.179.836
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.666.968
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.947.521
|% -5,66
|
|ITTFH
|3,40
|168.571.669
|% -5,29
|
|NIBAS
|5,00
|98.833
|% -5,12
|
|VKING
|3,50
|1.429.700
|% -4,89
|
|THYAO
|14,84
|2.470.869.195
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.497.070.929
|% 4,60
|
|HALKB
|6,60
|726.105.936
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,97
|689.090.314
|% 4,58
|
|ASELS
|22,92
|536.144.828
|% 0,97
|
|PETKM
|4,09
|1.497.070.929
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|499.624.218
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,97
|689.090.314
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,72
|332.145.619
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.470.869.195
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6026
|7,6407
|% -0,62
|
|Frank
|6,0231
|6,0594
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5605
|1,5683
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-9,92
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,45
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