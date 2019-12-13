GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında 111.000 puanı aştı

13.12.2019 13:10

Son güncelleme : 13.12.2019 13:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artışla 111.733,67 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.619,01 puan artarak 111.733,67 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,90 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile finansal kiralama, faktoring,  en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile madencilik oldu.

Analistler, yurt içinde, düşen faizler ve sakin seyreden döviz kurları, yurt dışında ise, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve İngiltere'de geride kalan siyasi belirsizliğin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Açıklanan sanayi üretimi verisindeki artışla BIST 100 endeksinin en yüksek 111.611,84 puanı görmesinin ardından 111.500 seviyesinde dengelendiğini aktaran analistler, 111.200 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin gelecek haftaya taşınabileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisinin takip edileceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:55111.595
Değişim :  1,34% |  1.479,88
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.612 En Düşük
110.680
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 5,59 5.411.371 % 14,55  
TIRE 3,31 154.671.778 % 11,82  
HURGZ 1,20 3.147.222 % 11,11  
NIBAS 6,65 33 % 10,83  
BURCE 5,95 21.681.575 % 10,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7264 7,7652 % 1,54  
Frank 5,8577 5,8930 % 0,04  
Riyal 1,5358 1,5435 % -0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.472 1,64  
Altın Gr. 274 274 -0,00  
Cumhuriyet 1.811 1.839 -6,00  
Tam 1.805 1.850 -13,03  
Yarım 872 895 -6,30  
Çeyrek 437 447 -3,15  
Gümüş.Ons 16,95 16,97 -0,01  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,00  
B. Petrol 64,91 64,91 0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru