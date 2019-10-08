Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 azalışla 101.396,91 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
08.10.2019 13:15
Son güncelleme : 08.10.2019 13:15
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.596,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 6,10 ile gıda, içecek oldu.
BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki düşüşün negatif etkisiyle 101.000 -101.500 bandında dengelendi.
12:58101.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -1.592,46
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.430
En Düşük
100.656
12:585,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 5,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7910
12:586,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4225
En Düşük
6,3662
12:58281,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,19
|Açılış
|: 281,30
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
281,45
En Düşük
277,88