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Borsa günün ilk yarısında geriledi

09.12.2019 13:17

Son güncelleme : 09.12.2019 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 108.653,36 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 215,79 puan azalarak 108.653,36 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,52 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile bilişim oldu.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası faiz  kararlarının gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Öğleden sonra ise TCMB'nin beklenti anketinde gelecek dönem enflasyon tahminlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




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Riyal 1,5428 1,5506 % 0,28  
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Altın Ons 1.462 1.462 1,48  
Altın Gr. 273 273 1,15  
Cumhuriyet 1.809 1.836 7,00  
Tam 1.801 1.846 7,70  
Yarım 870 893 3,72  
Çeyrek 437 446 1,86  
Gümüş.Ons 16,58 16,61 0,01  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 0,01  
B. Petrol 63,98 63,98 -0,41  
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