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Borsa günün ilk yarısında geriledi

10.12.2019 13:10

Son güncelleme : 10.12.2019 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 azalışla 108.461,05 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 325,00 puan azalarak 108.461,05 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,33 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesi pay piyasalarında  sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 7,40 100.962.081 % 16,90  
ARMDA 14,81 2.803.182 % 14,98  
RYGYO 3,97 16.847.728 % 13,43  
RYSAS 3,01 20.843.843 % 13,16  
SMART 8,60 27.009.578 % 12,27  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6151 7,6533 % -0,01  
Frank 5,8627 5,8980 % 0,09  
Riyal 1,5436 1,5513 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 274 274 0,73  
Cumhuriyet 1.812 1.839 10,00  
Tam 1.804 1.849 1,75  
Yarım 872 895 0,85  
Çeyrek 437 447 0,42  
Gümüş.Ons 16,64 16,67 0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,01  
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