GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında geriledi

21.01.2020 13:18

Son güncelleme : 21.01.2020 13:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 azalışla 122.109,65 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 510,12 puan azalarak 122.109,65 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle günün ilk  yarısında Borsa İstanbul'da kar satışlarının etkili olduğunu bildirdi. Endeksin 121.504,06 puana kadar gerilemesi sonrası toparlandığına dikkati çeken  analistler, teknik açıdan 122.500 seviyesinin direnç, 121.500'ün destek konumuna  geldiğini ifade etti.

Küresel risk iştahının Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu  (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısındaki hızlı artıştan kaynaklandığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin takip edileceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:02122.131
Değişim :  -0,40% |  -489,05
Açılış :  121.887  
Önceki Kapanış :  122.620  
En Yüksek
122.307 En Düşük
121.504
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 4,57 34.139.039 % 15,70  
QNBFB 89,35 5.536.930 % 14,99  
GEDIK 10,74 17.728.285 % 14,99  
BURVA 20,12 232.711 % 14,97  
ERSU 2,73 17.630.534 % 10,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7087 7,7474 % 0,43  
Frank 6,0987 6,1355 % 0,13  
Riyal 1,5758 1,5837 % 0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -8,99  
Altın Gr. 297 297 -0,83  
Cumhuriyet 1.963 1.993 0,00  
Tam 1.955 2.004 -0,03  
Yarım 945 969 -0,02  
Çeyrek 474 485 0,00  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 -0,06  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,00  
B. Petrol 64,39 64,39 -0,81  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru