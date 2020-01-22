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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

22.01.2020 13:23

Son güncelleme : 22.01.2020 13:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 123.665,37 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,26 puan artarak 123.665,37 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,52 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.536,63 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 123.500,00 - 124.000,00 bandında dengelendi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılanma sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık  sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın  destek konumunda olduğunu söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 8,15 2.586.126 % 14,95  
BURVA 23,08 253.445 % 14,71  
VAKKO 6,32 25.687.123 % 14,08  
ARMDA 22,08 5.998.480 % 13,64  
ESCOM 2,14 18.657.688 % 12,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7304 7,7692 % 0,17  
Frank 6,0876 6,1242 % -0,24  
Riyal 1,5772 1,5851 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 -0,74  
Altın Gr. 297 297 -0,24  
Cumhuriyet 1.967 1.996 9,00  
Tam 1.959 2.008 11,77  
Yarım 947 971 5,69  
Çeyrek 475 486 2,84  
Gümüş.Ons 17,79 17,84 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 64,10 64,10 -0,49  
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