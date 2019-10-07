Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 artışla 104.786,28 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
07.10.2019 13:15
Son güncelleme : 07.10.2019 13:15
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.322,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile spor oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde bütçe verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.
13:00104.824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.360,48
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.859
En Düşük
102.572
13:005,7394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0407
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:006,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:00277,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,62
|Açılış
|: 277,34
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10