Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 94.422,83 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
17.10.2019 13:12
Son güncelleme : 17.10.2019 13:12
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 285,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile iletişim oldu.
Analistler, Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.
Öğleden sonra yurt dışında ABD'de sanayi üretimi verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
12:5794.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 312,46
|Açılış
|: 94.134
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|Önceki Kapanış
|: 94.137
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94.618
En Düşük
93.980
12:575,8969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
12:576,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,5450
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|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5679
En Düşük
6,5147
12:57281,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,76
|Açılış
|: 281,16
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
280,44