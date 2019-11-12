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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

12.11.2019 13:14

Son güncelleme : 12.11.2019 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 artışla 104.124,52 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.006,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,93 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının  takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 105.000-105.500 bandının ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARSAN 2,88 10.396.560 % 20,00  
OZGYO 1,34 163.172.629 % 15,52  
ISBTR 25.656,50 410.504 % 15,00  
YUNSA 5,88 54.338.988 % 10,73  
YAPRK 4,61 1.693.866 % 10,55  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3877 7,4248 % -0,14  
Frank 1,5343 1,5420 % -0,05  
Riyal 270,0810 270,1340 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 0,15  
Altın Gr. 270 270 0,03  
Cumhuriyet 1.796 1.823 -8,00  
Tam 1.788 1.833 -6,27  
Yarım 864 887 -3,04  
Çeyrek 433 443 -1,52  
Gümüş.Ons 16,78 16,80 -0,07  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,01  
B. Petrol 62,22 62,22 0,04  
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