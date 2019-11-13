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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

13.11.2019 13:14

Son güncelleme : 13.11.2019 13:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 104.505,86 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 533,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile inşaat oldu.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında kamuya  açık oturumları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile  görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:03104.503
Değişim :  0,51% |  530,95
Açılış :  104.050  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
104.512 En Düşük
103.682
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYEN 3,10 56.554.775 % 11,11  
DERIM 4,42 14.905.028 % 10,22  
ARMDA 11,34 2.583.332 % 9,14  
OZBAL 1,45 2.222.500 % 8,21  
SEYKM 5,39 75 % 7,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3845 7,4216 % -0,26  
Frank 5,7998 5,8348 % 0,07  
Riyal 1,5325 1,5401 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 6,82  
Altın Gr. 272 272 0,74  
Cumhuriyet 1.798 1.825 4,00  
Tam 1.795 1.840 8,28  
Yarım 867 890 4,00  
Çeyrek 435 445 2,01  
Gümüş.Ons 16,94 16,99 0,15  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 61,33 61,33 -0,73  
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