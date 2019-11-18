Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 106.757,31 puana ulaştı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
18.11.2019 13:14
Son güncelleme : 18.11.2019 13:14
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.377,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,10 ile orman, kağıt, basım oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yönelik iyimserliğin artması ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106.000 puanı aşarak 106.500 - 107.000 bandında dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, 107.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bu seviyenin kırılması durumunda 108.200'ün gündeme geleceğini kaydetti.
12:59106.764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.383,89
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
12:595,7345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0083
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
12:596,3460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
12:59268,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -2,15
|Açılış
|: 268,72
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,72
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|80.141.763
|% 19,81
|
|YUNSA
|6,94
|41.087.372
|% 18,03
|
|HUBVC
|9,41
|17.224.689
|% 13,37
|
|MIPAZ
|2,20
|37.706.091
|% 12,24
|
|KLNMA
|49,60
|17.761.261
|% 11,86
|
|AKSUE
|11,00
|654.460
|% -1,17
|
|DARDL
|2,00
|52.182
|% -0,99
|
|ATAGY
|3,89
|91.882
|% -0,77
|
|DEVA
|8,02
|4.546.574
|% -0,50
|
|DURDO
|10,48
|94.109
|% -0,47
|
|THYAO
|14,09
|975.066.704
|% 2,92
|
|GARAN
|10,08
|329.182.031
|% 1,31
|
|ASELS
|19,35
|240.947.156
|% 1,20
|
|PETKM
|3,74
|216.616.150
|% 2,47
|
|TUPRS
|122,30
|164.477.069
|% -0,81
|
|THYAO
|14,09
|975.066.704
|% 2,92
|
|HURGZ
|1,27
|80.204.354
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,38
|146.496.592
|% 1,71
|
|PETKM
|3,74
|216.616.150
|% 2,47
|
|TIRE
|2,31
|124.630.579
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4091
|7,4463
|% 0,27
|
|Frank
|5,7657
|5,8005
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-8,34
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,76
|
|Yarım
|860
|882
|-6,66
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,00
|