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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

03.12.2019 13:14

Son güncelleme : 03.12.2019 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 108.550,66 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 546,36 puan artarak 108.550,66 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile spor oldu.

Analistler, güne düşüşle başlayan pay piyasalarının, enflasyonun beklentilerin altında kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Türkiye ilişkilerine yönelik pozitif açıklamaları sonrası yükselişe geçtiğini ifade etti.

BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ilk hedefin 110.000 seviyesi olacağını belirten analistler, öğleden sonra NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışı ve Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat  Endeksi'nin takip edileceğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
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YUNSA 9,98 49.095.782 % 14,71  
TUCLK 3,68 42.404.977 % 11,52  
PNSUT 14,03 30.500.370 % 10,91  
SMART 7,83 84.831.128 % 10,28  
OSMEN 3,39 75.638 % 9,71  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4313 7,4686 % 0,24  
Frank 5,7802 5,8150 % 0,17  
Riyal 1,5266 1,5343 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.467 3,67  
Altın Gr. 271 271 0,35  
Cumhuriyet 1.793 1.820 3,00  
Tam 1.785 1.830 4,82  
Yarım 863 885 2,34  
Çeyrek 433 443 1,17  
Gümüş.Ons 16,96 17,00 0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,01  
B. Petrol 61,25 61,25 0,33  
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