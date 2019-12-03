Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 108.550,66 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03.12.2019 13:14
Son güncelleme : 03.12.2019 13:14
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 546,36 puan artarak 108.550,66 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile spor oldu.
Analistler, güne düşüşle başlayan pay piyasalarının, enflasyonun beklentilerin altında kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Türkiye ilişkilerine yönelik pozitif açıklamaları sonrası yükselişe geçtiğini ifade etti.
BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ilk hedefin 110.000 seviyesi olacağını belirten analistler, öğleden sonra NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışı ve Euro
Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini kaydetti.
12:59108.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 518,23
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.548
En Düşük
107.583
12:595,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7367
12:596,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3572
12:59270,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 270,62
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,99
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|9,98
|49.095.782
|% 14,71
|
|TUCLK
|3,68
|42.404.977
|% 11,52
|
|PNSUT
|14,03
|30.500.370
|% 10,91
|
|SMART
|7,83
|84.831.128
|% 10,28
|
|OSMEN
|3,39
|75.638
|% 9,71
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|DOKTA
|30,20
|36.446
|% -5,63
|
|SANKO
|7,83
|61.183.453
|% -5,43
|
|NATEN
|13,07
|15.979.331
|% -4,60
|
|THYAO
|13,93
|585.386.486
|% 0,29
|
|GSRAY
|2,23
|383.344.119
|% -0,89
|
|BJKAS
|3,19
|329.131.053
|% -4,49
|
|ISFIN
|2,90
|238.901.405
|% 4,32
|
|GARAN
|10,19
|182.615.674
|% 0,49
|
|GSRAY
|2,23
|383.344.119
|% -0,89
|
|BJKAS
|3,19
|329.131.053
|% -4,49
|
|ISFIN
|2,90
|238.901.405
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,45
|147.332.879
|% -0,41
|
|TSKB
|1,08
|53.816.792
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4313
|7,4686
|% 0,24
|
|Frank
|5,7802
|5,8150
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5266
|1,5343
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|3,67
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|4,82
|
|Yarım
|863
|885
|2,34
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,25
|61,25
|0,33
|