GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

07.01.2020 13:39

Son güncelleme : 07.01.2020 13:39
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 112.737,38 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.324,68 puan artarak 112.737,38 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,41 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla  büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir,  Asya ve Avrupa piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6 dolara  kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi  durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini kaydetti.

Öğleden sonra, jeopolitik riskler konusundaki gelişmeler ve ABD'de  açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda  olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:23112.580
Değişim :  1,05% |  1.167,08
Açılış :  112.594  
Önceki Kapanış :  111.413  
En Yüksek
112.971 En Düşük
112.540
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,88 15.323.010 % 14,74  
SEKFK 4,87 1.927.291 % 13,79  
KENT 224,80 9.361.412 % 12,96  
SMART 9,33 56.839.070 % 12,41  
BURVA 11,37 3.660.395 % 11,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8396 7,8789 % 0,00  
Frank 6,1270 6,1639 % -0,22  
Riyal 1,5879 1,5958 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.567 1.567 1,10  
Altın Gr. 301 301 -0,08  
Cumhuriyet 1.994 2.024 -14,00  
Tam 1.985 2.034 -15,25  
Yarım 959 984 -7,38  
Çeyrek 481 492 -3,69  
Gümüş.Ons 18,12 18,17 0,00  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 -0,00  
B. Petrol 68,50 68,50 -0,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru