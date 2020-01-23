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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

23.01.2020 13:19

Son güncelleme : 23.01.2020 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 122.941,76 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 194,68 puan artarak 122.941,76 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,47  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile  turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,82 ile madencilik oldu.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve  sonrasında Başkan Christine Lagarde'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında  bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki  virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini ifade etti.

Veri gündeminin de bugün hareketleneceğini vurgulayan analistler, yurt  içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu özetinin yayımlanacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700  seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini  bildirdi.




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