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Borsa haftaya düşüşle başladı

14.10.2019 10:06

Son güncelleme : 14.10.2019 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 1.048,24 puan azalışla 97.979,58 seviyesine geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.048,24 puan ve yüzde 1,06 değer kaybıyla 97.979,58 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,81 ve holding endeksi yüzde 1,16 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,03 ile menkul kıymet  yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde dar bant içinde sakin bir seyir  izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 99.027,82 puandan tamamladı.

Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa  tarafından gelen açıklamaların TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu  belirterek, bugün de konuyla ilgili gelişmeler ve açıklanacak sanayi üretimi  endeksinin takip edileceğini söyledi.

Yurt dışında ise ABD'de yayımlanmaya başlayacak şirket bilançolarının  hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini kaydeden analistler, hafta boyunca ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri ile dünya genelinde sanayi üretimi ve cuma günü açıklanacak Çin'in büyüme verisinin  yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu bildirdi.




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