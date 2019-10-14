Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 1.048,24 puan azalışla 97.979,58 seviyesine geriledi.
Borsa haftaya düşüşle başladı
14.10.2019 10:06
Son güncelleme : 14.10.2019 10:06
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.048,24 puan ve yüzde 1,06 değer kaybıyla 97.979,58 seviyesine indi. Bankacılık
endeksi yüzde 1,81 ve holding endeksi yüzde 1,16 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,03 ile menkul kıymet yatırım
ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık
oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde dar bant içinde sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 99.027,82 puandan tamamladı.
Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların TL
varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bugün de konuyla ilgili gelişmeler ve açıklanacak sanayi üretimi endeksinin takip edileceğini söyledi.
Yurt dışında ise ABD'de yayımlanmaya başlayacak şirket
bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini kaydeden analistler, hafta boyunca ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri ile dünya genelinde sanayi üretimi ve cuma günü açıklanacak Çin'in büyüme verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu bildirdi.
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