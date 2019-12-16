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Borsa haftaya yükselişle başladı

16.12.2019 10:13

Son güncelleme : 16.12.2019 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 110.673,98 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 197,38 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla  110.673,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,18  yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile taş,  toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 112.000 sınırına kadar yükselen BIST  100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri  verse de, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 110.476,59 puandan  tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde  piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya  ilişkin detaylar ve gelecek açıklamaların gündemin odağında kalmaya devam  edeceğini belirterek, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise imalat sanayi  ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini  bildirdi.

Bu hafta perşembe günü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz  kararları ve cuma günü ABD'nin büyüme verisinin, haftanın ekonomi gündeminde öne  çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200  seviyesinin direnç, 108.500'ün destek konumuna geldiğini söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKME 3,05 3.874.156 % 0,00  
POLHO 3,00 93.346.327 % 0,00  
ACSEL 6,21 3.005.654 % 0,00  
ALBRK 1,28 77.242.130 % 0,00  
AKGUV 1,91 69.853.781 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7884 7,8275 % 0,71  
Frank 5,8983 5,9338 % 0,26  
Riyal 1,5480 1,5557 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 0,48  
Altın Gr. 277 277 0,75  
Cumhuriyet 1.830 1.847 -2,00  
Tam 1.816 1.862 -1,13  
Yarım 878 901 -0,54  
Çeyrek 440 450 -0,27  
Gümüş.Ons 17,01 17,06 0,09  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,02  
B. Petrol 65,11 65,11 -0,11  
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