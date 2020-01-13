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Borsa haftaya yükselişle başladı

13.01.2020 10:27

Son güncelleme : 13.01.2020 10:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,78 artışla 119.595,16 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 931,46 puan ve yüzde 0,78 değer kazancıyla  119.595,16 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde  0,82 yükseliş kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100  endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse  senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak  Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu  toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak  üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında  imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim,  Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi  olacağını bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:11119.873
Değişim :  1,02% |  1.209,28
Açılış :  119.595  
Önceki Kapanış :  118.664  
En Yüksek
119.914 En Düşük
119.595
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 2,61 798.670 % 14,98  
GYHOL 11,41 1.391.318 % 14,90  
ROYAL 1,54 174.425 % 10,00  
RYSAS 6,30 22.224.668 % 9,76  
BALAT 2,59 371.144 % 9,75  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6083 7,6465 % -0,55  
Frank 5,9992 6,0354 % -0,29  
Riyal 1,5579 1,5657 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.554 -7,00  
Altın Gr. 293 293 -2,16  
Cumhuriyet 1.956 1.986 13,00  
Tam 1.947 1.995 8,08  
Yarım 941 965 3,91  
Çeyrek 472 482 1,95  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 -0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,03  
B. Petrol 65,02 65,02 0,04  
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