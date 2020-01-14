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Borsa`da bir rekor daha!

14.01.2020 15:05

Son güncelleme : 14.01.2020 15:08
BIST 100 endeksi yeni bir rekor kırarak 121.040 seviyesine yükseldi.



Günün ilk yarısında da yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 14.48 itibarıyla 121.040 puana yükselerek yeni rekor kırdı.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.935,39 puanı gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




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En Yüksek
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119.575
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 15.074.743 % 19,86  
TKNSA 6,44 388.961.895 % 19,70  
CRFSA 6,24 129.516.701 % 17,07  
BURVA 15,35 426.813 % 13,62  
NATEN 14,90 128.125.658 % 12,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6292 7,6675 % 0,42  
Frank 6,0625 6,0990 % 0,78  
Riyal 1,5638 1,5717 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.546 -2,99  
Altın Gr. 292 292 0,40  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.927 1.975 -7,15  
Yarım 932 956 -3,46  
Çeyrek 467 478 -1,72  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 -0,18  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,02  
B. Petrol 64,61 64,61 0,41  
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