BIST 100 endeksi yeni bir rekor kırarak 121.040 seviyesine yükseldi.
Borsa`da bir rekor daha!
14.01.2020 15:05
Son güncelleme : 14.01.2020 15:08
Günün ilk yarısında da yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 14.48 itibarıyla 121.040 puana yükselerek yeni rekor kırdı.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil
faizlerindeki düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.935,39 puanı gördü.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
14:52120.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 716,32
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.041
En Düşük
119.575
14:525,8903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0273
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
14:526,5548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
14:52292,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,44
|Açılış
|: 292,53
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|15.074.743
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,44
|388.961.895
|% 19,70
|
|CRFSA
|6,24
|129.516.701
|% 17,07
|
|BURVA
|15,35
|426.813
|% 13,62
|
|NATEN
|14,90
|128.125.658
|% 12,20
|
|GLBMD
|2,22
|521.971
|% -14,94
|
|INFO
|5,80
|11.840
|% -10,77
|
|VKING
|3,13
|647.699
|% -10,57
|
|NIBAS
|4,50
|92.984
|% -10,00
|
|MTRYO
|5,51
|11.008
|% -8,17
|
|THYAO
|14,83
|1.530.393.247
|% -0,07
|
|KRDMD
|3,00
|588.907.238
|% 1,01
|
|PETKM
|4,07
|542.127.032
|% -0,49
|
|ASELS
|23,18
|455.621.778
|% 1,13
|
|TKNSA
|6,44
|388.961.895
|% 19,70
|
|KRDMD
|3,00
|588.907.238
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,56
|235.936.829
|% -1,27
|
|PETKM
|4,07
|542.127.032
|% -0,49
|
|THYAO
|14,83
|1.530.393.247
|% -0,07
|
|AVOD
|2,09
|195.606.486
|% 11,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6292
|7,6675
|% 0,42
|
|Frank
|6,0625
|6,0990
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5638
|1,5717
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-2,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-7,15
|
|Yarım
|932
|956
|-3,46
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,61
|64,61
|0,41
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