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`Brexit sancılı olacak`

09.10.2019 13:42

Son güncelleme : 09.10.2019 13:42
Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, İngiltere`nin Avrupa Birliği`nden ayrılması sürecinin sancılı olacağının çok net olduğunu belirtti.



AA

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İngiliz yayın kurumu BBC'ye Washington'da değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinin sancılı olacağının çok net  olduğunu belirten Georgieva, Brexit'in sadece İngiltere ve AB ekonomilerini  değil, bu ekonomilerle iş yapan düşük gelirli ekonomileri de etkileyeceğini  kaydetti.

Brexit'in etkilerinin azaltılması için elde fazla seçenek bulunmadığını ifade eden Georgieva, "Çok fazla seçenek yok. Ya borçlanmayı  artıracaksınız ya da vergileri artırma yoluna gideceksiniz." ifadelerini  kullandı.

Georgieva, IMF'nin Brexit'in İngiltere dışındaki olası etkileri  konusunda endişeli olduğunu dile getirerek, "Dikkate değer şekilde Avrupa ve  İngiltere'ye bağımlı düşük gelir grubuna ait ülkeler konusunda özellikle  endişeliyim. Maalesef bu (Brexit) iyi bir haber değil. Büyümeyi yavaşlatan birçok  unsurun birleştiği bir zamana denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

IMF verilerine göre, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 90'ında  ekonomik yavaşlamanın görüldüğünü ifade eden Georgieva, küresel ticaret gerilimlerinin ticaret büyümesini durma noktasını getirdiğini, imalat ve  yatırımların zarar gördüğünü vurguladı.

Georgieva, "En çok zarar veren gümrük vergilerinin doğrudan zararı  değil, asıl zarar veren güvenin yok olması." ifadesini kullandı.




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