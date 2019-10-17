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Brexit`te anlaşmaya varıldı

17.10.2019 14:15

Son güncelleme : 17.10.2019 14:15
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık`ın Avrupa Birliği`nden ayrılmasının çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.



DHA

Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşma var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."




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