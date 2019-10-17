Brexit`te anlaşmaya varıldı













DHA

Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:"Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşma var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."