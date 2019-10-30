Avrupa Merkez Bankası`nın yeni Başkanı olarak görev başlayacak olan Christine Lagarde "Bazı Euro Bölgesi üyeleri bütçe fazlalarını yatırıma harcamalılar" dedi.
`Bütçe fazlalarını yatırıma harcamalılar`
30.10.2019 10:24
Son güncelleme : 30.10.2019 10:26
1 Kasım'da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni başkanı olarak göreve başlayacak olan Christine Lagarde, Fransız RTL kanalına verdiği demeçte, bütçe fazlası olan Euro
Bölgesi ülkelerinin bunu yatırıma harcamaları gerektiğini söyledi.
Euro Bölgesi'nde büyük bütçe fazlası veren ülkelerin ekonomik büyümeyi artırmak için bu bütçe fazlası ile daha fazla yatırım
yapmaları gerektiğini ifade eden Lagarde, Almanya ve Hollanda gibi bütçe fazlası veren ekonomilerin büyümeye yardım edebileceklerini vurguladı.
Demecinde global ekonomik büyümenin kırılgan olduğunu belirten Lagarde, ticaret savaşları ve siyasi krizlerin bu kırılganlığa katkı yaptığını vurguladı.
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