Türkiye`nin 2020 yılı bütçesinden en fazla pay alacak kamu idaresi, yaklaşık 468,3 milyar lira ödenekle Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.
Bütçeden en yüksek pay `Hazine ve Maliye`ye
18.10.2019 18:05
Son güncelleme : 18.10.2019 18:05
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı yaklaşık 125,8 milyar lira
ödenekle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125,4 milyar lira
ödenekle de Milli Eğitim Bakanlığı izledi.
TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 624 milyon lira
ödenek tahsis edilecek.
Bütçeden en yüksek payı 468,3 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı takip etti.
Bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı'na yaklaşık 3,2 milyar lira, TBMM'ye 1,7 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na da 2,2 milyar lira
kaynak ayrıldı.
Sağlık Bakanlığı'na 58,9 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 53,9 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 40,3 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 39 milyar lira
ödenek tahsis edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için ayrılan ödenek 29 milyar lira, Jandarma Genel Komutanlığı'na ayrılan ödenek miktarı da 23 milyar lira
oldu.
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
Özel bütçeli idareler arasında en yüksek ödenek 21,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ayrılırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de 9,5 milyar lirayla bütçeden en çok pay alan 2'nci özel bütçeli kurum oldu.
TÜBİTAK ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bütçeden 3,5'ar milyar lira
kaynak tahsis edildi. KOSGEB'in gelecek yıl için bütçesi de 1,8 milyar lira
olarak kayıtlara geçti.