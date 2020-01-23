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Büyüklüğü üç yıl içinde 30 trilyon doları aşacak

23.01.2020 13:53

Son güncelleme : 23.01.2020 13:53
KPMG Türkiye, geçen yıl 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan küresel perakende sektörünün gelecek üç yıl içinde 30 trilyon doları aşacağını öngördü.



AA

KPMG Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, perakende sektöründe  2019'un değerlendirildiği, 2020'ye ilişkin beklentilerin sıralandığı ve  trendlerle ilgili ipuçları veren "Sektörel Bakış 2020-Perakende Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, 2019'da 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan küresel  perakende sektörü, önümüzdeki üç yıl içinde 30 trilyon doları aşacak. 2009 krizi  sonrası 10 yılda dünya ekonomisindeki ortalamanın gerisinde büyüyen perakende  sektörü, 2019'da yüzde 5'lik büyüme gerçekleştirdi. Türkiye'de ise sektör  büyüklüğünün 2019 yılında 1,1 milyar TL'yi aştığı tahmin ediliyor.

Ekonomide daha iyi bir 2020 vaat eden öncü rakamlar, sektör hacminin  yükseleceğine işaret ediyor. Teknolojik devrim bu yıl da sektörün gündeminde ilk  sırada yer alıyor.

"EYLÜL 2019'DAKİ ARTIŞ 15 AY SONRAKİ TOPARLANMA SİNYALİ OLDU"

Perakende sektörü 2018'in ilk yedi ayında yüzde 7 büyürken, son beş  ayda ortalama yüzde 8 küçülmüştü. Geçen yıla bu tablo ile başlayan sektör,  birinci çeyrekte ortalama yüzde 5,3, ikinci çeyrekte ortalama yüzde 3,9 ve son  çeyrekte ortalama yüzde 1 küçüldü. Eylül 2019'daki yüzde 5,1'lik artış, 15 ay  sonra görülen toparlanma sinyali olarak dikkati çekti.

Sektör oyuncularının nakit kredilerindeki yıllık büyüme hızı negatife  döndü. Bu durum nakit akışını sarsan talep daralması ile birleşince, takipteki  kredi oranı gözle görülür biçimde yükseldi. Sektörün takipteki alacakları ise  2019 Ekim itibarıyla 24,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Tarihi zirve  niteliği taşıyan bu rakam, 2018 sonunda 17,5 milyar TL, 2017 sonunda 13 milyar TL  idi.

Perakende sektörünün yaşadığı zorlu makro ekonomik koşullara rağmen  yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi görece devam etti. 2018'de 1,1 milyar  doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım çeken sektör, 2019 yılının ilk 10  ayında makro ekonomik kırılganlıklara ve rağmen 837 milyon dolar seviyesinde  doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardı.

AVM SAYISI İLK KEZ YATAY SEYRETTİ

Normal şartlar altında hızlı büyüyen AVM mecrası, 2018-2019 döneminin  zorlukları sebebiyle tarihte ilk kez yatay seyretti. 2018 sonunda 453 olan AVM  sayısıyla geçen yılın eylül ayında da değişmedi. Geçen yıl sadece beş yeni AVM  açılırken, 2020'de ise dokuz yeni AVM'nin açılması bekleniyor. Sektör 2023'ten  itibaren yeni AVM açılmayacağını düşünüyor.

Öte yandan, Türkiye'de elektronik ticaret, hızla büyümekle birlikte,  penetrasyon olarak gelişmiş ekonomilerin oldukça gerisinde kalıyor. Potansiyelin  çok önemli bir göstergesi olan evden internet erişimine sahiplik oranı 2018  yılında yüzde 83,8 iken 2019 yılında müthiş bir sıçrama yaparak yüzde 88,3'e  ulaştı.

Bununla birlikte, 2019 itibarıyla internet üzerinden alışveriş  yapanların oranı bir önceki yıla göre yüzde 29,2'den ilk kez yüzde 30 sınırını  aşarak yüzde 34'e yükseldi. 2019 itibarıyla kadınlarda internet üzerinden  alışveriş yapma oranı yüzde 29,9 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 38,3'e ulaştı.

2020 BEKLENTİLERİ

Teknolojik devrimin, perakende sektörü oyuncularının gündeminde bir  numaralı madde olmaya devam edeceği öngörülürken, ellerindeki canlı verilerle  'akıllı tüketiciler'e dönüşen müşteriler ise bu süreçte avantajlı konumlarını  sürdürecek.

Yerel pazarda, hemen her sektörde olduğu gibi perakendede de ana  çerçeveyi makro ekonomik çerçeve çizecek. Hem içsel (maliyetler) hem de dışsal  (satın alma gücü) faktörlerden hızlıca etkilenen sektör için 2020'nin, hem 2018  hem de 2019'dan daha iyi geçeceği tahmin ediliyor.

Neredeyse her alt mal grubunda yaşanacak talep artışı, sektörün satış  hacmini yukarıya taşıyacak ve 2018-2019 döneminde açılan yaraların hızla  iyileşmesi sürecini tetikleyecek.

TEKNOLOJİYLE DÖNÜŞEN KAZANACAK

Bu süreçte maliyet avantajı yaratabilen, operasyonel süreçleri ile  müşterilerini daha fazla memnun edebilen, hayatlarını kolaylaştıran, zamandan  tasarruf etmelerini sağlayan, yönlendiren ve yaşattıkları deneyimle akılda  kalabilen oyuncular geleneksel firmaların önüne geçecek.

Ayrıca, yapay zeka kişiselleştirme imkanı getirecek. Deneyime dayalı  alışveriş, kişiye özel indirim gibi hizmet anlayışları öne çıkarken, yapay zeka  uygulamaları ile müşterinin gelişim periyodu izlenebilecek.

Perakende oyuncularının gündeminde Türkiye'deki büyümeden çok yurt  dışı yer alacak. 2020'de perakende oyuncuları yurt dışında bine yakın yeni şube  açacak.

"2020'NİN 'GASTRONOMİ YILI' İLAN EDİLMESİ TURİZM HAREKETİNİ ARTIRACAK"

Bazı AVM'lerde yabancı tüketicinin toplam içindeki payı yüzde 30'lara  kadar ulaşıyor. BKM verilerine göre ocak-eylül döneminde yabancıların kartla  harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 58,2 milyar TL'ye  ulaştı.

Veriler, aynı dönemde Türkiye'de toplam kartlı harcamaların yüzde  7,7'sini yabancıların yaptığını gösteriyor. 2020 için hedeflenen 51 milyon  ziyaretçi ve 40 milyar dolarlık turizm geliri perakendeyi de etkileyecek.  2020'nin 'gastronomi yılı' ilan edilmesi turizm hareketini artıracak.

"PERAKENDE SEKTÖRÜ TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN EN ÇOK HİSSEDİLDİĞİ ALAN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve  Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, trendlerin test edildiği perakende sektörünün  tüketici eğilimlerinin doğrudan ve en çok hissedildiği alan olduğuna işaret etti.

Göstergelerin ekonomik canlanma işaretleri verdiği Türkiye'de  perakende sektörünün geçmiş iki yıldan daha iyi performans göstermesinin  beklendiğini vurgulayan Akın, "2018'deki çalkantı ve 2019'un üçüncü çeyreğine  kadar süren dönemde bozulan tüketici güveni, perakende sektöründeki büyümeyi  sınırladı. Hızlanan toparlanma süreci, sektörde iyileşme öngörüyor ama  belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması ve yurt içi hane halkının yakın  geçmiş tecrübeleri davranış modelini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Akın, Türkiye'nin eşsiz sayılabilecek demografik avantajı ile  perakendeciler için büyük potansiyel taşıdığına dikkati çekerek, şunları  kaydetti:

"Dünyada 2020'de ilk kez 30 yaşın üzerindeki insanların sayısı, 30  yaşın altındakilerden büyük olacak. 'Yaşlı' olarak görülen 65 yaş üstü nüfus da dünyadaki beş yaş ve altındaki çocuk sayısını belirgin biçimde geçecek. 2020'ye  ilişkin olumlu işaretlere ve beklentilere rağmen, uzmanlara göre dünya  ekonomisini önümüzdeki yıllarda daha yavaş bir dönem bekliyor. Türkiye'de ise  durum farklı. Genç nüfusu ve devam eden göçün yanı sıra hala iyi seviyede olan  doğurganlık oranları, potansiyelin devam ettiğini söylüyor. Hane halkı  sayısındaki düzenli artış, sadece perakende değil, konut, enerji, otomotiv gibi  pek çok sektörü besliyor."




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