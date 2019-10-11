Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolar oldu.
Cari denge 2.6 milyar dolar fazla verdi
11.10.2019 10:01
Son güncelleme : 11.10.2019 10:11
Cari işlemler fazlası 554 milyon dolar
artarak 2 milyar 604 milyon dolar
oldu. Foreks'in anketinde beklenti verinin 2,75 milyar dolar
olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, on iki aylık cari işlemler fazlası 5.097 milyon ABD dolarına yükseldi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon ABD doları
artarak 5.216 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon ABD doları
artarak 100 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 1.083 milyon ABD doları
artarak 5.649 milyon ABD doları
olarak gerçekleşmiştir. Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 45 milyon ABD doları
artarak 1.619 milyon ABD doları
olarak gerçekleşmiştir.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon ABD doları
artarak 4.059 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım
geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 353 milyon ABD doları
artarak 1.027 milyon ABD doları
olmuştur.
FİNANS HESABI
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon ABD doları
azalarak 825 milyon ABD doları
olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 1.337 milyon ABD doları
tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 512 milyon ABD doları
ve 149 milyon ABD doları
net satış yaptığı görülmektedir.
Yurtiçi bankalar, uluslararası piyasalardan tahvil
ihracı yoluyla 85 milyon ABD doları
net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlarda 1.047 milyon ABD doları
tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif
ve mevduat varlıkları 769 milyon ABD doları, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 434 milyon ABD doları
net artış kaydetmiştir.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.762 milyon ABD doları, 430 milyon ABD doları
ve 175 milyon ABD doları
net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
Resmi rezervler kaleminde 254 milyon ABD doları
net artış gözlenmiştir."